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В парламенте Ливии не исключили, что запросят помощи армии Египта в случае вторжения извне

Подписанное в Схирате соглашение стало бесполезным, констатировал спикер ливийской Палаты представителей Акила Салех Иса

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса не исключил вероятности обращения за помощью к Египту и его вооруженным силам в случае иностранного военного вторжения. Об этом, как передает новостной портал Al Youm Al Sabia, он заявил в воскресенье, выступая с речью на пленарном заседании парламента АРЕ в Каире.

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"Политическое соглашение, подписанное в Схирате, больше не существует в ливийских реалиях, оно утратило силу и стало бесполезным, - отметил он, указав при этом, что заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) давно потеряло легитимность и находится под внешней опекой. - Он (Сарадж) вступил в сговор с Турцией и открыл ей путь для отправки военных и боевиков, чтобы превратить Ливию в османскую провинцию". По словам спикера, заключенные главой триполийского кабмина с Анкарой меморандумы противоречили Схиратскому соглашению ("Ливийское политическое соглашение", подписанное в декабре 2015 года в марокканском городе Схират на основе мирного плана ООН, предусматривающего создание в стране органов власти, в частности ПНС - прим. ТАСС), нарушили суверенитет Ливии и не получили одобрения Палаты представителей, поставив под угрозу безопасность региона.

"Признание международным сообществом Президентского совета (исполняет роль главы государства, органом руководит Сарадж) является пренебрежением по отношению к воле ливийцев и их праву защищать свою родину, а также игнорирует легитимность избранного парламента и допускает возвращение колониализма, - сказал он. - В этой связи хочу указать на необходимость единой арабской позиции в поддержку права Палаты осуществлять свои законодательные полномочия в качестве единственного легитимного органа власти и противостоять попыткам лишить ее этого".

"Поддержите право ливийцев и их национальной армии на борьбу с терроризмом и защиту родины перед лицом турецкого вторжения, которое не получится остановить одними заявлениями, обвинениями, выражением озабоченности и неприятия, а лишь посредством сильных шагов братских государств, - подчеркнул Иса. - Я призываю вас, господа, занять смелую позицию, или нам, возможно, придется просить египетские вооруженные силы вмешаться, если произойдет иностранное вторжение в нашей стране".

В свою очередь, спикер египетского парламента Али Абдель Аль, призвав положить конец "незаконному вмешательству извне в ливийские дела", подтвердил, что его страна в случае необходимости "не будет медлить с помощью ливийским братьям" и поддержит президента Абдель Фаттаха ас-Сиси "в принятии любых мер, которые он сочтет нужными для решения этой проблемы".

Хрупкое перемирие

Эти заявления прозвучали на фоне вступившего в силу в полночь воскресенья и сохраняющегося до сих пор, несмотря на ряд нарушений враждующими сторонами, режима прекращения огня в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января инициативы.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к главному городу страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию в рамках подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном. 5 января Эрдоган объявил о начале переброски военных, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияЕгипетРоссияЛивияЛивия: исламисты против армииСиси, Абдель Фаттах, ас-Эрдоган, Реджеп ТайипТани, Абдалла Абдуррахман, ат-Сарадж, ФаизХафтар, Халифа
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