В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Власти США в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считают приемлемыми. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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Его попросили прокомментировать принятие парламентом Ирака резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск, а также пояснить, почему Вашингтон отказывается обсуждать с Багдадом этот вопрос. "Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее", - сказал О'Брайен.

На реплику журналиста, констатировавшего, что в парламенте Ирака "шииты представляют большинство", помощник президента США ответил: "В любом случае наша цель тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака. Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) была полностью уничтожена".

На вопрос о том, на каких основаниях США могут навязывать Ираку присутствие в стране американских военных, О'Брайен ответил: "Мы будем работать с иракцами, мы рассчитываем уйти из Ирака так, чтобы он был в безопасности и был независимым. Этого хотят и иракцы".