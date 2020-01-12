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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Белом доме рассказали, при каких условиях США выведет войска из Ирака

Помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что США рассчитывают уйти из Ирака так, "чтобы он был в безопасности и был независимым"
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен Aijaz Rahi/AP
Описание
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
© Aijaz Rahi/AP

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Власти США в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считают приемлемыми. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

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Его попросили прокомментировать принятие парламентом Ирака резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск, а также пояснить, почему Вашингтон отказывается обсуждать с Багдадом этот вопрос. "Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее", - сказал О'Брайен.

На реплику журналиста, констатировавшего, что в парламенте Ирака "шииты представляют большинство", помощник президента США ответил: "В любом случае наша цель тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака. Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) была полностью уничтожена".

На вопрос о том, на каких основаниях США могут навязывать Ираку присутствие в стране американских военных, О'Брайен ответил: "Мы будем работать с иракцами, мы рассчитываем уйти из Ирака так, чтобы он был в безопасности и был независимым. Этого хотят и иракцы".

Теги
СШАИракТрамп, ДональдО'Брайен, РобертОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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