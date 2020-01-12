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Полиция Черногории отрицает факт взрыва на президентской вилле

В СМИ не исключается версия "диверсии с целью предупреждения"

БЕЛГРАД, 12 января. /ТАСС/. Управление полиции Черногории выступило с опровержением данных, опубликованных многочисленными СМИ региона о якобы имевшем место взрыве на правительственной вилле "Горица", где принимает официальные делегации президент страны Мило Джуканович. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в официальном Twitter полиции.

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"Неточно, что на вилле "Горица" произошел взрыв. Речь идет о небольшом повреждении электропроводки, которое было быстро устранено. Взрыва не было, как это передают СМИ с целью распространения паники", - говорится в сообщении.

В то же время черногорский портал IN4S передает утверждения отдельных СМИ о том, что "не исключается версия диверсии с целью предупреждения".

Теги
ЧерногорияДжуканович, Мило
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