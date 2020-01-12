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Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Ливии

В ходе переговоров президент Турции и канцлер ФРГ рассмотрели региональные вопросы

АНКАРА, 12 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в воскресенье телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистами в администрации турецкого лидера.

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"В ходе переговоров стороны обсудили региональные вопросы и развитие событий в Ливии", - указали в администрации Эрдогана.

В полночь с субботы на воскресенье в Ливии был установлен режим прекращения огня в рамках мирной инициативы, предложенной президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичТурцияГерманияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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