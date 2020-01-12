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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Канада надеется получить от Ирана визы для своих представителей к 14 января

Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя Совета по безопасности на транспорте

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Канадские власти надеются, что все канадские специалисты и дипломаты, которые должны принять участие в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране и оказывать помощь родственникам погибших, получат иранские визы к 14 января. Об этом в воскресенье сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter.

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"Еще больше виз будут выданы Ираном сегодня. Мы надеемся, что все члены нашей группы к 14 января смогут быть на месте [в Тегеране] и делать свою важную работу", - написал он. Шампань также добавил, что в настоящее время Иран выдал канадской стороне 8 из 12 виз.

В субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что уже в воскресенье первые представители Канады, получившие иранские визы, прибудут в Тегеран.

Ранее Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя Совета по безопасности на транспорте Канады. Они прибыли в Анкару для получения иранских виз. По словам министра, эти люди будут оказывать консульские услуги родным погибших, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании.

Теги
УкраинаКанадаТрюдо, ДжастинШампань, Франсуа-ФилиппКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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