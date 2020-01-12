Премьер Абхазии пока не определился, готов ли исполнять обязанности главы государства

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба пока не определился, готов ли он исполнять обязанности главы государства до выборов нового президента республики. Об этом он в воскресенье сообщил ТАСС.

"Парламент должен формально принять отставку президента. Есть закон, и в соответствии с ним исполнение обязанностей президента переходит премьер министру. А если премьер отказывается - то спикеру [парламента]. Я пока еще не определился, соглашусь ли на это", - сообщил он.

Как сообщал ТАСС вице-президент Аслан Барциц, президент Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.