{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии

Оппозиция Абхазии вернулась к зданию администрации президента после отставки Хаджимбы

Они также намерены сделать заявление в эфире государственного телеканала

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Сторонники оппозиции Абхазии вернулись к зданию администрации президента в центре Сухума после заявления Рауля Хаджимбы об отставке, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

После того, как бывший премьер-министр республики Сергей Шамба зачитал собравшимся оппозиционерам заявление от имени Хаджимбы, митингующие начали покидать площадку перед резиденцией президента. По данным корреспондента ТАСС, сторонники оппозиции также намерены сделать заявление в эфире государственного телеканала.

Сам Хаджимба после заявления об отставке остается в своей резиденции, сообщил ТАСС вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичБарциц, Аслан ЧачурбеевичПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Абхазии
Усиленные меры безопасности в Сухуме продолжат действовать и после отставки президента
Здание будут передавать комендантским службам на месте, добавил заместитель министра внутренних дел республики Беслан Багателия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС