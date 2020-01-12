Оппозиция Абхазии вернулась к зданию администрации президента после отставки Хаджимбы

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Сторонники оппозиции Абхазии вернулись к зданию администрации президента в центре Сухума после заявления Рауля Хаджимбы об отставке, передает корреспондент ТАСС.

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После того, как бывший премьер-министр республики Сергей Шамба зачитал собравшимся оппозиционерам заявление от имени Хаджимбы, митингующие начали покидать площадку перед резиденцией президента. По данным корреспондента ТАСС, сторонники оппозиции также намерены сделать заявление в эфире государственного телеканала.

Сам Хаджимба после заявления об отставке остается в своей резиденции, сообщил ТАСС вице-президент Абхазии Аслан Барциц.