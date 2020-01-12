Хаджимба может участвовать в новых выборах президента Абхазии

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Рауль Хаджимба, который заявил об уходе в отставку после отмены итогов последних выборов президента Абхазии и четырехдневных протестов оппозиции, может баллотироваться на повторных выборах, сообщил ТАСС член ЦИК республики Гиви Габния.
На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное
"Как и любой гражданин страны, [Хаджимба] имеет право участвовать в выборах", - сказал он.
Как сообщал ТАСС вице-президент Аслан Барциц, президент Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия.
Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.