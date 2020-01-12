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Политический кризис в Абхазии

Хаджимба может участвовать в новых выборах президента Абхазии

Ушедший в отставку глава республики вправе баллотироваться на повторных выборах, сообщил член ЦИК страны Гиви Габния

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Рауль Хаджимба, который заявил об уходе в отставку после отмены итогов последних выборов президента Абхазии и четырехдневных протестов оппозиции, может баллотироваться на повторных выборах, сообщил ТАСС член ЦИК республики Гиви Габния.

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"Как и любой гражданин страны, [Хаджимба] имеет право участвовать в выборах", - сказал он.

Как сообщал ТАСС вице-президент Аслан Барциц, президент Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичБарциц, Аслан ЧачурбеевичПолитический кризис в Абхазии
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