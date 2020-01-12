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Политический кризис в Абхазии

Усиленные меры безопасности в Сухуме продолжат действовать и после отставки президента

Здание будут передавать комендантским службам на месте, добавил заместитель министра внутренних дел республики Беслан Багателия

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности продолжат действовать в столице Абхазии после решения президента Рауля Хаджимбы уйти в отставку. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил заместитель министра внутренних дел Беслан Багателия.

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"Все в постоянном режиме. Пока усиление не снимается", - сообщил он.

Отвечая на вопрос о том, когда будет снят усиленный режим безопасности, Багателия сообщил: "Будем смотреть по обстановке". "Здание будут передавать комендантским службам на месте", - добавил он.

Как сообщал ТАСС вице-президент Аслан Барциц, президент Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия. Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
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