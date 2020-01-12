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Политический кризис в Абхазии

Подавший в отставку Хаджимба останется в политике

В какой форме - говорить рано, заявил вице-президент Абхазии Аслан Барциц

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Рауль Хаджимба, который заявил об уходе в отставку после отмены итогов выборов президента Абхазии и четырехдневных протестов оппозиции, останется в политике; в какой форме - говорить рано, заявил ТАСС вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

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"В данном случае президент будет заниматься - я в этом не сомневаюсь - политикой. Это - ответственность за страну, за народ. В какой форме, как это будет происходить - говорить сегодня пока рано", - сказал он.

По его словам, Хаджимба является "политической фигурой, поэтому все то, что происходит в стране, ему небезразлично".

"Если он написал отставку - не значит, что он отстраняется от всего <...> Он абхазец, находится в своем доме, в своей республике. Он будет действовать, переживать и сопереживать со своим народом. Надо пережить то, что сейчас случилось, трезво оценить, что происходит и будет происходить", - добавил Барциц.

Он также пояснил, что до момента, как парламент примет заявление об отставке, президент и вице-президент остаются на своих постах.

Ранее в ЦИК сообщили, что Хаджимба, как и любой другой гражданин страны, может принять участие в новых выборах президента в качестве кандидата.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичБарциц, Аслан ЧачурбеевичПолитический кризис в Абхазии
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