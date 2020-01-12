{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы

12 января он подал в отставку на фоне внутриполитического кризиса в стране
Президент Абхазии Рауль Хаджимба Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 января 2020 года президент Абхазии Рауль Хаджимба на фоне внутриполитического кризиса принял решение сложить полномочия "во имя сохранения стабильности в стране". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Рауль Джумкович Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели Абхазской АССР (ныне - город Ткварчал, Республика Абхазия).

В 1984 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "юрист", в 1986 году - Высшие курсы КГБ СССР (Минск).

В 1975-1976 годах работал слесарем на Ткварчальской ГРЭС.

В 1976-1978 годах проходил срочную службу в войсках ПВО Вооруженных сил СССР. После демобилизации некоторое время работал в Ткварчальском городском комитете комсомола.

В 1984 году, по окончании университета, был юрисконсультом Сухумского химзавода.

С 1986 по 1992 год - сотрудник Ткварчальского горотдела КГБ СССР.

Во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов возглавлял службу военной разведки и контрразведки Восточного фронта (был образован в тылу грузинских войск, в основном на территории Очамчирского района).

В 1993-1995 годах занимал должность начальника отдела Службы государственной безопасности Абхазии.

С 1996 по 1999 год работал начальником отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии, заместителем председателя Госкомитета.

В 1999-2001 годах - первый вице-премьер, председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия в правительствах Вячеслава Цугбы (1999-2001) и Анри Джергения (2001-2002).

В 2002-2003 годах занимал должность первого вице-премьера, министра обороны Республики Абхазия в правительстве Геннадия Гагулия.

С апреля 2003 года по октябрь 2004 года являлся премьер-министром Республики Абхазия.

Трижды - в 2004, 2009 и 2011 годах - баллотировался на пост президента Абхазии.

На выборах 3 октября 2004 года занял второе место (35,6% голосов), уступив главе абхазской энергетической компании "Черноморэнерго" Сергею Багапшу (50,08%). Хаджимба опротестовал итоги выборов в Верховном суде республики. Суд обязал ЦИК Абхазии провести повторное голосование, однако Сергей Багапш отказался принимать в нем участие. Политический кризис удалось разрешить после переговоров претендентов на высший пост. 5 декабря Сергей Багапш и Рауль Хаджимба подписали соглашение о мерах по достижению национального согласия.

Согласно договоренностям, Багапш и Хаджимба участвовали в выборах в паре: в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента республики соответственно. 12 января 2005 года главой Абхазии был избран Сергей Багапш. После его инаугурации Рауль Хаджимба занял должность вице-президента, оставался на посту с февраля 2005 года по май 2009 года.

12 декабря 2009 года Рауль Хаджимба вновь уступил на президентских выборах Сергею Багапшу (61,16%) с результатом 15,32% голосов. После смерти Сергея Багапша в мае 2011 года в республики были назначены внеочередные выборы главы государства. 26 августа 2011 года Рауль Хаджимба в третий раз баллотировался на высший пост, занял третье место (19,83%), проиграв и. о. президента Александру Анквабу (54,86%) и премьер-министру республики Сергею Шамбе (21,04%).

С 12 мая 2010 года по 25 сентября 2014 года - лидер партии "Форум народного единства Абхазии".

С 2012 по 2014 год был депутатом Народного собрания - парламента Республики Абхазия. В мае 2014 года стал одним из лидеров оппозиции, которая добилась отставки президента Александра Анкваба 1 июня 2014 года.

24 августа 2014 года в ходе внеочередных президентских выборов Рауль Хаджимба был избран главой Республики Абхазия, набрав 50,60% голосов. Его ближайший соперник, и.о. председателя Службы госбезопасности Абхазии Аслан Бжания, получил 35,91%. Инаугурация избранного президента состоялась 25 сентября 2014 года.

4 июля 2019 года инициативная группа выдвинула Рауля Хаджимбу на пост президента Республики Абхазия.

25 августа 2019 года в первом туре выборов главы Абхазии Рауль Хаджимба получил 24,83% голосов, его ближайший соперник, лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - 22,91%.

Во втором туре 8 сентября 2019 года Хаджимба был избран президентом Абхазии с результатом 47,39%. За Квицинию проголосовали 46,17% избирателей. Инаугурация Рауля Хаджимбы состоялась 9 октября 2019 года.

Генерал-майор.

Награжден орденами Леона (Абхазия; 1995), Омейядов (Сирия; 2018).

Женат, двое детей. Супруга - Саида Терентьевна Кучуберия, дочь Диана и сын Инал.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
Реклама на ТАСС
Оман при султане Кабусе бен Саиде. Внешняя и внутренняя политика
Султан умер 10 января в возрасте 79 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС