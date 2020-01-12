Биография президента Абхазии Рауля Хаджимбы

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 января 2020 года президент Абхазии Рауль Хаджимба на фоне внутриполитического кризиса принял решение сложить полномочия "во имя сохранения стабильности в стране". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Рауль Джумкович Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели Абхазской АССР (ныне - город Ткварчал, Республика Абхазия).

В 1984 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "юрист", в 1986 году - Высшие курсы КГБ СССР (Минск).

В 1975-1976 годах работал слесарем на Ткварчальской ГРЭС.

В 1976-1978 годах проходил срочную службу в войсках ПВО Вооруженных сил СССР. После демобилизации некоторое время работал в Ткварчальском городском комитете комсомола.

В 1984 году, по окончании университета, был юрисконсультом Сухумского химзавода.

С 1986 по 1992 год - сотрудник Ткварчальского горотдела КГБ СССР.

Во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов возглавлял службу военной разведки и контрразведки Восточного фронта (был образован в тылу грузинских войск, в основном на территории Очамчирского района).

В 1993-1995 годах занимал должность начальника отдела Службы государственной безопасности Абхазии.

С 1996 по 1999 год работал начальником отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии, заместителем председателя Госкомитета.

В 1999-2001 годах - первый вице-премьер, председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия в правительствах Вячеслава Цугбы (1999-2001) и Анри Джергения (2001-2002).

В 2002-2003 годах занимал должность первого вице-премьера, министра обороны Республики Абхазия в правительстве Геннадия Гагулия.

С апреля 2003 года по октябрь 2004 года являлся премьер-министром Республики Абхазия.

Трижды - в 2004, 2009 и 2011 годах - баллотировался на пост президента Абхазии.

На выборах 3 октября 2004 года занял второе место (35,6% голосов), уступив главе абхазской энергетической компании "Черноморэнерго" Сергею Багапшу (50,08%). Хаджимба опротестовал итоги выборов в Верховном суде республики. Суд обязал ЦИК Абхазии провести повторное голосование, однако Сергей Багапш отказался принимать в нем участие. Политический кризис удалось разрешить после переговоров претендентов на высший пост. 5 декабря Сергей Багапш и Рауль Хаджимба подписали соглашение о мерах по достижению национального согласия.

Согласно договоренностям, Багапш и Хаджимба участвовали в выборах в паре: в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента республики соответственно. 12 января 2005 года главой Абхазии был избран Сергей Багапш. После его инаугурации Рауль Хаджимба занял должность вице-президента, оставался на посту с февраля 2005 года по май 2009 года.

12 декабря 2009 года Рауль Хаджимба вновь уступил на президентских выборах Сергею Багапшу (61,16%) с результатом 15,32% голосов. После смерти Сергея Багапша в мае 2011 года в республики были назначены внеочередные выборы главы государства. 26 августа 2011 года Рауль Хаджимба в третий раз баллотировался на высший пост, занял третье место (19,83%), проиграв и. о. президента Александру Анквабу (54,86%) и премьер-министру республики Сергею Шамбе (21,04%).

С 12 мая 2010 года по 25 сентября 2014 года - лидер партии "Форум народного единства Абхазии".

С 2012 по 2014 год был депутатом Народного собрания - парламента Республики Абхазия. В мае 2014 года стал одним из лидеров оппозиции, которая добилась отставки президента Александра Анкваба 1 июня 2014 года.

24 августа 2014 года в ходе внеочередных президентских выборов Рауль Хаджимба был избран главой Республики Абхазия, набрав 50,60% голосов. Его ближайший соперник, и.о. председателя Службы госбезопасности Абхазии Аслан Бжания, получил 35,91%. Инаугурация избранного президента состоялась 25 сентября 2014 года.

4 июля 2019 года инициативная группа выдвинула Рауля Хаджимбу на пост президента Республики Абхазия.

25 августа 2019 года в первом туре выборов главы Абхазии Рауль Хаджимба получил 24,83% голосов, его ближайший соперник, лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - 22,91%.

Во втором туре 8 сентября 2019 года Хаджимба был избран президентом Абхазии с результатом 47,39%. За Квицинию проголосовали 46,17% избирателей. Инаугурация Рауля Хаджимбы состоялась 9 октября 2019 года.

Генерал-майор.

Награжден орденами Леона (Абхазия; 1995), Омейядов (Сирия; 2018).

Женат, двое детей. Супруга - Саида Терентьевна Кучуберия, дочь Диана и сын Инал.