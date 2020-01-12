Лидер оппозиции: права президента Абхазии после отставки будут соблюдены в полной мере

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Права президента Абхазии Рауля Хаджимбы после отставки будут соблюдены в полной мере, ему положены охрана и ряд других привилегий. Об этом в воскресенье заявил журналистам лидер оппозиции Аслан Бжания.

"Наш закон будет в полной мере будет защищать интересы экс-президента Хаджимбы. Экс-президенту положены, насколько я помню, определенные гарантии: охрана, доступ в парламент, привилегии", - сообщил он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Эту информацию подтвердил спикер парламента республики Валерий Кварчия. Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.