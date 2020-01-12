В Цхинвале считают, что отставка Хаджимбы позволит исключить раскол абхазского общества

"Чтобы исключить раскол общества, нагнетание обстановки в обществе Рауль Хаджимба принял на данный момент, наверное, единственно правильное решение. Учитывая мнение народа, парламентского корпуса Абхазии, он добровольно сложил с себя полномочия президента", - сказал Тадтаев. Он отметил, что "народ Абхазии - мудрый народ, и, наверное, на сегодняшний день политическая ситуация в Абхазии требовала этого решения президента".

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вечером в воскресенье написал заявление об отставке. Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.