{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Абхазии

Оппозиция передала здание администрации президента Абхазии госслужбе охраны

Практически все протестующие разошлись

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Абхазская оппозиция передала госслужбе охраны захваченное четыре дня назад здание администрации президента после того, как президент Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в аппарате правительства.

На эту тему
Беспорядки в центре Сухума. Главное

"Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента, парламент и кабмин, берется под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит", - сказал ТАСС сотрудник аппарата правительства

Как передают корреспонденты ТАСС, в настоящее время практически все протестующие разошлись.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичПолитический кризис в Абхазии
Реклама на ТАСС
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Роухани назвал удары по базам США ответом Ирана на преступную деятельность Вашингтона
Он добавил, что "исламская республика полностью готова к защите своих интересов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС