Оппозиция передала здание администрации президента Абхазии госслужбе охраны

СУХУМ, 12 января. /ТАСС/. Абхазская оппозиция передала госслужбе охраны захваченное четыре дня назад здание администрации президента после того, как президент Рауль Хаджимба согласился уйти в отставку. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в аппарате правительства.

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"Комплекс правительственных зданий, где находится администрация президента, парламент и кабмин, берется под охрану госслужбой охраны. Сейчас этот процесс происходит", - сказал ТАСС сотрудник аппарата правительства

Как передают корреспонденты ТАСС, в настоящее время практически все протестующие разошлись.