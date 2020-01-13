СМИ: глава ПНС призвал ливийцев перевернуть страницу и оставить позади все разногласия

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж призвал в воскресенье всех ливийцев перевернуть страницу прошлого и оставить позади все разногласия. Об этом он заявил в аудиообращении к нации, передает ливийский телеканал Libya Al Ahrar.

"Призываю всех ливийцев перевернуть страницу прошлого, оставить позади распри и сплотить ряды, чтобы начать двигаться к миру и стабильности, - сказал он. - Мы все должны понимать, что разногласия между нами должны решаться посредством диалога".

Он объяснил, что принятие его правительством режима прекращения огня исходило из "силовой позиции", нацеленной на предотвращение кровопролития. При этом он пригрозил "возобновлением боевых действий" в случае каких-либо "нарушений" достигнутых договоренностей. "Прекращение огня - лишь первый шаг к тому, чтобы развеять иллюзии тех, кто стремится к власти силой оружия и мечтает о возвращении деспотии", - отметил Сарадж.

В полночь с субботы на воскресенье вступил в силу режим прекращения огня между сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января инициативы. Как сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри, в понедельник в Москве между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара будет подписано соглашение о прекращении огня. По словам аль-Мишри, он будет сопровождать Сараджа в его поездке в РФ. Туда уже направился спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса.

В воскресенье вечером ливийский информационный портал Akhbarlibya 24 сообщил о том, что Хафтара и Сараджа ждут в понедельник в Москве. Никакой официальной информации по поводу предстоящей встречи и формата возможных переговоров не поступало.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.