СМИ: Халифа Хафтар и Фаиз Сарадж могут встретиться в Москве 13 января

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Лидеры двух противоборствующих сторон в Ливии - командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж - могут встретиться в Москве в понедельник. Об этом сообщил в воскресенье вечером ливийский информационный портал Akhbarlibya 24 со ссылкой на лояльные ПНС СМИ. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Сарадж, который в воскресенье побывал с визитом в Турции, где встретился в Стамбуле с президентом Тайипом Эрдоганом, ожидается в Москве в понедельник, отмечает издание, Хафтар должен был прибыть в российскую столицу в воскресенье вечером. Последний раз они лично встречались в Палермо 13 ноября 2018 года на организованной Италией конференции по Ливии еще до начала объявленного Хафтаром в апреле 2019 года наступления на Триполи.

Кроме того, по информации издания Al Wasat, в Москву в воскресенье также направился спикер ливийской Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Акила Салех Иса. Как отмечает портал, он "вылетел в Россию во главе делегации для участия в переговорах о дальнейшем развитии событий в Ливии после прекращения огня" между воюющими лагерями. В воскресенье он выступил в египетском парламенте и не исключил вероятность обращения к Египту и его вооруженным силам за помощью в случае иностранного военного вторжения в страну.

В полночь с субботы на воскресенье вступил в силу режим прекращения огня между сторонами в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января инициативы. Египетский МИД приветствовал объявленное прекращении боевых действий на западе Ливии и заявил о готовности поддержать "все, что будет способствовать прекращению кровопролития". Поддержала решение противоборствующих стороны Ливии и Лига арабских государств.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля позиционных боев на подступах к Триполи страны 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию в рамках подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном. 5 января Эрдоган объявил о начале переброски военных, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.