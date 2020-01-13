В Австрии назвали санкции США против "Северного потока - 2" неприемлемыми

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse назвал санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2" неприемлемыми. Таким образом австрийский министр подтвердил позицию Вены по отношению к этому газовому проекту, в котором принимает участие австрийская нефтегазовая компания OMV.

"Мы отвергаем экстерриториальные санкции. Это неприемлемо", - отметил министр, говоря о влиянии санкций США на газопровод "Северный поток - 2".

Руководство Австрии, в том числе канцлер и МИД, с самого начала реализации проекта "Северный поток - 2" неоднократно заявляло о его твердой поддержке, указывая, что газопровод сможет диверсифицировать поставки газа и стать основой энергобезопасности в Европе.

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. 20 декабря 2019 года его подписал президент США Дональд Трамп, и он вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", уведомила о приостановке работ.