Вице-президент Абхазии Барциц подал заявление об отставке

"В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку, во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента", - говорится в заявлении Барцица.

Вице-президент считает неправильной практику вынужденной передачи президентской власти через волнения и протесты, как это происходит в стране сейчас. В понедельник парламент республики должен рассмотреть вопрос об отставке действующего президента Рауля Хаджимбы и назначить того, кто будет исполнять обязанности главы государства до выборов президента.

"Нужно, чтобы была преемственность в стране, чтобы все атрибуты власти передавались от одного президента к другому после выборов. Сейчас не по доброй воле все было", - сказал Барциц ТАСС в понедельник.