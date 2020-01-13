Как события в Гонконге повлияли на итоги выборов на Тайване

Действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь была переизбрана на новый срок в ходе состоявшихся на острове выборов 11 января. Сторонница жесткой линии в отношениях с КНР и независимости вновь одержала убедительную победу. Сразу на 18,5 процентного пункта она опередила своего соперника Хань Гоюя из партии Гоминьдан, которая выступает за более тесные связи с материковым Китаем. За Цай Инвэнь проголосовало 57,13% избирателей - свыше 8,17 млн человек, что стало рекордным показателем за всю историю свободных "президентских" выборов на Тайване, которые проходят с 1996 года. Если год назад популярность правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) после мощного провала на муниципальных выборах изрядно пошатнулась, то за последние месяцы она сумела вновь набрать обороты.

Описание Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, 11 января 2020 года © EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

"Гонконгская карта" Аналитики сходятся во мнении, что на руку тайваньским демократам сыграл острый политический кризис в Гонконге, где с начала лета вспыхнули массовые антиправительственные протесты против попыток властей навязать спорный законопроект об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай.

Открыто поддерживая демократическое движение в бывшем британском анклаве, Цай Инвэнь всячески продвигала заявления о том, что гонконгский хаос показал нежизнеспособность и бесперспективность формулы "одна страна - две системы", которую Пекин, по ее словам, пытается навязать Тайбэю. В своей предвыборной кампании 63-летняя Цай активно разыгрывала "гонконгскую карту", учитывая рост интереса к выборам среди представителей студенческой молодежи. Новое поколение тайваньцев, солидарных с протестным движением в Гонконге, не желает видеть сближения с коммунистическим гигантским соседом и одобряет курс Цай Инвэнь, направленный на отстаивание демократических ценностей и идентичности острова в условиях растущего "давления" со стороны Пекина. Именно приток молодежного электората под влиянием гонконгских событий во многом обусловил победу Цай Инвэнь. Об этом свидетельствует и повышенная явка на нынешних выборах, достигшая рекордных 75%. Это на 9% процентных пунктов выше, чем в 2016 году. Притом, еще год назад расклад политических сил на острове был явно не в пользу правящей партии. Так, в ходе состоявшихся в ноябре 2018 года промежуточных выборов в органы власти на местах ДПП потерпела сокрушительное поражение. Оппозиционная Гоминьдан, напротив, заручилась мандатами в 15 из 22 городов, уездов и специальных муниципалитетов. Избиратели тогда выражали разочарование тем, что ДПП не добилась заметных успехов в экономике и реформах. Однако их настроения изменились и перетекли в политическое русло после начала волнений в Гонконге. Китайская "угроза" В этих условиях Цай Инвэнь сумела вернуть популярность и вновь быстро набрать политические очки. Воспользовавшись беспорядками в Гонконге, она сделала ставку в своей предвыборной кампании на "китайскую угрозу", опасность "поглощения" свободного острова "авторитарным режимом" и актуальность защиты демократических устоев на Тайване. Ее штабом была развернута целая кампания борьбы с китайским влиянием и "скрытыми агентами" с материка, которые якобы "проникают во все сферы жизни на острове, создают угрозу национальной безопасности, демократическому строю и социальному порядку". За пару недель до выборов тайваньский парламент даже принял специально подготовленный в этой связи так называемый закон о противодействии инфильтрации.

Описание Во время предвыборной кампании в городе Тайбэй, 10 января 2020 года © REUTERS/Tyrone Siu

Статус-кво сохранится? Для Пекина переизбрание Цай Инвэнь означает, что в последующие четыре года диалог между берегами пролива будет оставаться замороженным. После своего прихода к власти в 2016 году первая женщина-"президент" отказалась признавать основополагающий принцип "одного Китая", на базе которого начали выстраиваться отношения Пекина и Тайбэя при Гоминьдане, инициировавшем постепенное сближение с КНР. Главный кандидат от оппозиции, бывший мэр города Гаосюн - 62-летний Хань Гоюй - строил свою предвыборную кампанию на лозунгах борьбы с коррупцией и оживления экономического роста. Он считает, что выстраивание более тесных уз с КНР принесет ощутимые выгоды экономике острова, процветание, стабильность и безопасность. Но наблюдатели обратили внимание на тот факт, что на фоне событий в Гонконге претендент от Гоминьдана попытался лавировать для привлечения избирателей и открещиваться от формулы "одна страна - две системы". Он уточнял, что ничуть не поддерживает такой курс в отношении Тайваня. В то же время Цай Инвэнь, несмотря на более жесткую позицию, по сути, не давала лишних поводов для провоцирования Пекина и заявляет, что не собирается этого делать. Она исходит из необходимости воздерживаться от заявлений о планах формального провозглашения независимости, что может повлечь применение Пекином военной силы. Ставка делается на сохранение существующего статус-кво между берегами пролива. И большинство избирателей сейчас устраивает такой курс.

Описание У избирательного пункта, 11 января 2020 года © REUTERS/Tyrone Siu