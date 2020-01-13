Ливийская национальная армия не намерена уходить со своих позиций в Триполи

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара остается на своих позициях в районе столицы - Триполи - и не собирается отводить свои войска. Об этом, как передает новостной портал Afrigatenews , говорится в распространенном в понедельник заявлении командования ВС.

"Мы преисполнены намерения освободить всю ливийскую землю от милиций и террористических группировок, - отмечается в коммюнике. - Заверяем вас, что силы армии остаются на всех своих позициях в столице, не отступали и не отступят с них ни на шаг".

В полночь 12 января между ЛНА и заседающим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа вступил в силу режим прекращения огня в рамках предложенной президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом 8 января инициативы. В понедельник в Москве началась российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и Минобороны, посвященная ливийскому урегулированию, с участием Хафтара и Сарраджа.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний после длившихся с 4 апреля прошлого года позиционных боев на подступах к Триполи 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу.

В ПНС ранее неоднократно указывали на то, что отвод сил Ливийской национальной армии на их позиции до начала в апреле наступления на Триполи является единственным шансом сохранить перемирие.