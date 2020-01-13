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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Представители пяти стран обсудят 16 января ход расследования авиакатастрофы под Тегераном

Как сообщил глава МИД Украины, участники встречи, в частности, обсудят, каким образом привлечь к ответственности Иран

СИНГАПУР, 13 января. /ТАСС/. Представители пяти стран, в том числе Афганистана, Канады, Швеции и Украины встретятся в четверг в Лондоне, чтобы скоординировать действия по расследованию катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом сообщил в понедельник агентству Reuters министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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"Из числа пострадавших стран была создана группа глав МИД, 16 января мы встретимся в Лондоне, чтобы обсудить пути, в том числе законодательные, каким образом привлечь к ответственности Иран", - сказал находящийся здесь министр. При этом он не уточнил, представители какой страны еще будут участвовать в заседании. Ранее глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что была создана специальная группа помощи родным погибших в катастрофе самолета.

Пристайко также отметил, что украинские специалисты "намерены заняться расшифровкой бортовых самописцев". По его словам, Иран "обещал предоставить черные ящики, но пока не назвал, когда это произойдет". Он указал, что "к расследованию катастрофы должны быть привлечены украинские эксперты, занимавшиеся обстоятельства расследования крушения малайзийского Boeing в 2014 году".

Теги
АфганистанШвецияУкраинаКанадаИранМалайзияВеликобританияКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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