Трамп заявил, что его администрация была едина в вопросе необходимости удара по Сулеймани

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа была едина в вопросе необходимости проведения операции, в результате которой 3 января на территории Ирака был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в Twitter .

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"Лживые СМИ и их партнеры-демократы усиленно работают над тем, чтобы определить, были ли "неотвратимыми" будущие нападения со стороны террориста Сулеймани, а также было ли согласие внутри моей команды. Ответ на оба вопроса - да. Но и это на самом деле не имеет значения, учитывая его ужасное прошлое", - заявил президент.

"Демократы и лживые СМИ пытаются выставить Сулеймани прекрасным парнем только потому, что я сделал то, что нужно было сделать в течение последних 20 лет. Что бы я ни делал, будь то экономика, военная сфера или что угодно еще, все будет отвергаться радикально левыми бездельниками-демократами", - добавил глава Белого дома.

3 января Министерство обороны США сообщило о проведении операции, в результате которой в районе аэропорта Багдада был убит Сулеймани. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах. Соединенные Штаты возложили на Сулеймани ответственность за то, что он якобы одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.