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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Сессия Европарламента началась с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы в Иране

Глава Европарламента выразил уверенность, что расследование катастрофы будет прозрачным и справедливым

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента (ЕП) почтили минутой молчания память погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном. Слова соболезнования родным и близким выразил в понедельник глава ЕП Давид Сассоли.

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"Со стороны Европарламента и от себя лично я бы хотел выразить соболезнования семьям и друзьям жертв этой ужасной авиакатастрофы, которая произошла в среду и унесла жизни 176 пассажиров и членов экипажа", - сказал он, открывая первую в этом году сессию ЕП.

"Мы уверены, что будет проведено прозрачное расследование, которое сможет гарантировать справедливость", - отметил он.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
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