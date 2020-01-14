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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Главнокомандующий ВС Ирана заявил, что небо над страной безопасно для всех полетов

Абдулрахима Мусави также считает, что человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета, не подорвет достижения КСИР

ТАСС, 14 января. Небо над Ираном в настоящее время безопаснее для всех полетов, чем когда либо. Об этом, как передает информационное агентство IRNA, заявил во вторник в Тегеране главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави.

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"Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда либо", - подчеркнул он. Мусави также отметил, что руководство ИРИ указало на "важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны".

Главнокомандующий ВС также уверен, что "человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР". Мусави выразил глубокие соболезнования семьям жертв крушения Boeing-737. При этом он подчеркнул, что "трагедия произошла во время кризиса, спровоцированного американским авантюризмом".

Теги
ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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