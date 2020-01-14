Военнослужащие коалиции не пострадали при ударе по военной базе Эт-Таджи в Ираке

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащие возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не пострадали в результате ракетного удара по военной базе Эт-Таджи, расположенной к северу от Багдада. Об этом заявил во вторник официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

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"Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки на базу Эт-Таджи", - написал он на своей странице в Twitter.

База в Эт-Таджи подвергалась обстрелам в начале января в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда, по данным телеканала "Ас-Сумарии", погибли 27 ополченцев.