СМИ: Хафтар примет участие в берлинской конференции

КАИР, 15 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии. Об этом сообщил во вторник телеканал Al-Hadath со ссылкой на собственные источники.

"Хафтар решил принять приглашение и отправится в Берлин для участия в международной конференции", - указали они. Официальных заявлений со стороны командования ВС или самого фельдмаршала пока не последовало.

Как проинформировали во вторник в пресс-службе правительства ФРГ, международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств состоится 19 января в Берлине. Там отметили, что во встрече примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Конго, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств. Кроме того, отмечалось, что приглашены глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и командующий ЛНА Хафтар, который с апреля прошлого года ведет наступление на столицу.

Переговоры по урегулированию

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня, который был поддержан враждующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых Саррадж подписал соглашение о перемирии. Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что фельдмаршал "положительно воспринял итоговое заявление", однако взял двое суток для обсуждения с шейхами поддерживающих его племен достигнутых в Москве договоренностей перед подписанием соглашения. В ведомстве также указали, что начатая в российской столице деятельность по урегулированию конфликта будет продолжена, назвав главным итогом этих встреч "принципиальное согласие сторон на бессрочное продление режима прекращения огня", что создает "благоприятствующую атмосферу" для созыва берлинской конференции.

Условия Хафтара

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей ЛНА сообщал, что Хафтар не станет подписывать соглашение о перемирии, пока не будут учтены все его замечания и правки, о чем он уже уведомил Москву. В частности, фельдмаршал требует внесения в документ обязательного к исполнению пункта о "разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций" в срок от 45 до 90 дней при участии и мониторинге ООН. Помимо этого, он настаивает на полном исключении Турции из процесса наблюдения за сохранением режима прекращения огня, заявляя о неприятии Анкары в качестве международного посредника в ливийском урегулировании. Командующего не устроил и тот факт, что в соглашении не было положений о "выводе турецких сил из Ливии", а также приостановке действия подписанного триполийским кабмином с Анкарой в конце ноября меморандума о сотрудничестве, в том числе в военной сфере.