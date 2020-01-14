Bloomberg: Boeing убедила Lion Air, что пилотам 737 MAX не нужна дополнительная подготовка

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Представители авиакомпании Lion Air за год до катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии рассматривали возможность дополнительной подготовки пилотов лайнеров этого типа, однако сотрудники американской корпорации Boeing убедили их в том, что в этом нет необходимости. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Его журналисты ознакомились с материалами, которые Boeing передала в декабре 2019 года законодателям из комитета по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США, а также Федеральному авиационному управлению (ФАУ). Агентство также получило дополнительные разъяснения от членов указанного комитета. Как свидетельствуют полученные данные, в 2017 году сотрудники Boeing были озабочены возможностью того, что индонезийская Lion Air может принять решение о необходимости дополнительной подготовки пилотов.

В этом случае, как отмечается в публикации, новые лайнеры от Boeing отчасти лишились бы коммерческой привлекательности. Предполагалось, что экипаж, имеющий опыт полетов на самолетах Boeing 737, готов к полетам на новых лайнерах уже после короткого курса обучения. Как следует из документов, которые Boeing предоставила законодателям, ее специалисты в корпоративной переписке обвиняли в глупости сотрудников Lion Air, сомневавшихся в том, что короткого курса будет достаточно.

Согласно полученным агентством данным, в Boeing полагали, что проведение дополнительной подготовки пилотов Lion Air с использованием тренажеров стало бы неблагоприятным для американской компании прецедентом. В связи с этим сотрудники Boeing убеждали Lion Air, что в дополнительном обучении нет необходимости. В итоге индонезийская компания с этим согласилась.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.