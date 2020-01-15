{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

The New York Times нашла в переписке Парнаса данные о слежке за послом США на Украине

При этом газета не сообщает, кто именно и с какой целью следил за Марией Йованович
Описание
© AP Photo/Andre Penner

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Предприниматель Лев Парнас, который, предположительно, выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани - адвоката президента США Дональда Трампа, знал о слежке за Марией Йованович, когда она была американским послом в Киеве. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные, хранившиеся в смартфоне Парнаса и переданные в минувшие выходные демократам в Конгрессе.

На эту тему
"Величайшая охота на ведьм". Кто и как пытался отстранить Трампа от власти

Согласно публикации, речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте 2019 года с неким Робертом Хайдом. Он, по заключению газеты, был связан с лицами на Украине, которые вели слежку за тогдашним послом США. "Они желают помочь, если вам и нам понравится цена", - написал Хайд. Газета не берется пока утверждать, кто именно и с какой целью следил за Йованович.

В публикации не скрывается, что речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Сам Бонди информировал, что все эти данные имеют отношение к расследованию в рамках процедуры импичмента Трампа. Во вторник спикер нижней палаты Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) объявила, что голосование по резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского президента пройдет в среду.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Скандал в Вашингтоне

В октябре 2019 года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране
В Вашингтоне внимательно отслеживают ситуацию с протестами в стране, отметил американский лидер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС