В Минобороны Турции опровергли заявления об окончании режима перемирия в Ливии

"Заявлять о нарушении перемирия в Ливия было бы преждевременно. Активные столкновения в Ливии зафиксированы не были", - приводит слова министра Anadolu .

Ливия после московских переговоров: что будет со страной после демарша Хафтара?

Акар также выразил уверенность, что намеченный на 19 января саммит в Берлине по Ливии может принести результаты. "Лидеры, за исключением [президента США Дональда] Трампа соберутся 19 января в Берлине. Там будут присутствовать также [глава Правительства национального согласия Фаиз] Саррадж и [командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа] Хафтар. Мы думаем, что [эта встреча] может быть результативной", - добавил глава Минобороны Турции.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня, который был поддержан враждующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых Саррадж подписал соглашение о перемирии. Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что Хафтар "положительно воспринял итоговое заявление", однако взял двое суток для обсуждения с шейхами поддерживающих его племен достигнутых в Москве договоренностей. В министерстве также указали, что начатая в российской столице деятельность по урегулированию конфликта будет продолжена, назвав главным итогом встреч "принципиальное согласие сторон на бессрочное продление режима прекращения огня", что создает "благоприятствующую атмосферу" для созыва берлинской конференции.

Спикер Палаты представителей (ПП, постоянный избранный парламент) Ливии Акила Салех Иса во вторник вечером заявил, что перемирие "потерпело крах" и бои в Триполи возобновились.