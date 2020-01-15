Ливия после московских переговоров: что будет со страной после демарша Хафтара?

Сергей Демиденко — о том, что отказ ливийского маршала Халифы Хафтара подписать соглашение о перемирии во время встречи в Москве — это еще одно свидетельство того, что в Ливии сейчас не может произойти ничего конструктивного по пути движения к миру

Если обратиться к истории, то видно, что Ливия — это царство племен. Там только крупных племен больше 122, не считая мелких и средних, а также племенных союзов. Помимо того что страна поделена по племенному признаку, она разделена и по географическому: есть западные племена (Триполитания), восточные (Киренаика) и южные (Феццан). Ливия также неоднородна и в этническом плане: помимо арабов-суннитов там живут берберы, тубу, а с юга временами забредают чадские племена, которые тоже серьезно дестабилизируют обстановку в стране. Современная Ливия — это слоеный пирог противоречий, а гражданская война там сильно отличается от той, что известна нам по нашей собственной истории. Война всех против всех Сейчас в Ливии есть несколько достаточно крупных сил, опирающихся на племенной и этноконфессиональный базис. Это тобрукский парламент, от лица которого действует глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар, и триполитанские кланы, которые представляет премьер правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж. Был еще исламистский парламент, который самораспустился в 2015 году, когда было достигнуто соглашение о создании ПНС. Его глава, Саррадж, совершенно несамостоятельная фигура: он зависит от триполитанских структур, западных ливийских племен и внешней поддержки. Хафтар тоже не является независимым политиком: он опирается на международную поддержку и зависим от племен востока страны.

Описание Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар © REUTERS/Philippe Wojazer

Помимо двух основных сил есть еще город Мисурата со своими вооруженными формированиями. Это еще одни представители местной племенной элиты, которые не подчиняются ни Хафтару, ни Сарраджу, хотя и поддерживают последнего. Есть еще не добитые исламисты, часть из которых была аффилирована с "Исламским государством" (организация запрещена на территории РФ). Разные фракции исламистов конфликтуют друг с другом. Есть и другие акторы. Все они борются за нефть, за контрабанду оружия, за воду. Плюс сейчас в Ливии есть еще такой специфический вид бизнеса, как торговля людьми, когда торгуют нечастными беженцами, которые из Черной Африки пытаются пробраться в Европу. В Ливии идет война всех против всех.

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В этом "винегрете" говорить о сколько-нибудь внятном, выверенном политическом решении и, главное, выработке дорожной карты поэтапного мирного урегулирования не приходится. Даже если бы Хафтар поставил свою подпись под московским документом, это не имело бы значения. В ливийских условиях любой, даже самый мелкий актор может спровоцировать новый виток эскалации напряженности, и все опять обрушится в бездну нестабильности: слишком много сейчас в Ливии независимых игроков. Провал либеральных доктрин В чем в свое время был секрет ливийского лидера Муаммара Каддафи? Он сумел предложить этому конгломерату такую специфическую форму управления, которую назвал прямой демократией — Джамахирией. Однако по факту он просто создал большой совет племен, называвшийся Всеобщим народным конгрессом, — колоссальный парламент, в который входило до нескольких тысяч депутатов. Он формировался своеобразным способом, но там были представлены все крупные племена. Каддафи, в свое время отказавшийся от всех официальных постов, возглавлял этот Всеобщий конгресс как верховный шейх.

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У него было триада — семья, племя, государство. Он фактически перенес эту племенную модель на управление всей Джамахирией и за счет этого держался у власти с 1969 года. То, что последовало после 2011 года, когда Каддафи не стало, еще раз подтвердило мысль, что, как и в других архаических обществах, либеральные доктрины в Ливии не работают. Не работают концепты свободных выборов или свободного рынка. Эти замечательные идеи хороши для развитого в национальном плане общества, когда самоидентификация идет по признаку принадлежности к государству или нации. В архаических сообществах люди идентифицируют себя через призму принадлежности к какой-либо маленькой корпорации — религиозной или этнической группе, например. На Ближнем Востоке — и Ливия здесь не исключение — этот процесс ассоциирования себя с государством или нацией не прошел до конца. Нация формировалась — племенные и этнические границы постепенно стирались, — но переворот произошел, когда этот процесс еще не завершился. Когда свергли Каддафи, все разбежались по своим мелким группам. Это совершенно естественный процесс, который помимо Ливии мы наблюдаем в Ираке и Сирии. Чего хочет Хафтар Для маршала Хафтара визит в Москву — одна из целого ряда поездок, с помощью которых он увеличивает международную поддержку. Ранее он вел переговоры с французами и итальянцами, его уже поддерживают Эмираты, саудиты и египтяне. Он, как, впрочем, и его главный соперник Саррадж, пытается сформировать как можно больший пул глобальных и региональных союзников. Для этого Хафтар иногда должен играть по их правилам. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сформировали некую платформу для ливийского урегулирования и предложили Хафтару присоединиться. Он приехал в Москву на переговоры, но в итоге присоединиться отказался. Почему? Ответ прост: он стремится к тому, чтобы все вооруженные формирования Триполитании были распущены, устранив таким образом врагов, которые могут ему противостоять с оружием в руках. Разумеется, Саррадж, которому помогают Катар и Турция, на это не идет. Анкара, кстати, тоже прекрасно понимает, что нужно Хафтару. Чего хочет Москва В то же время Россия не рассматривает Ливию как приоритет своей внешней политики, а скорее отстаивает свой образ великой державы, у которой есть интересы на всех континентах. Возможно, для Москвы в Ливии приоритетны какие-то военные и экономические интересы. Но в этом случае, например, нет уверенности, что Хафтару есть чем расплачиваться за российское оружие.

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