Командующий КСИР заявил, что Иран сумел подорвать основы политики США в регионе

ТАСС, 15 января. Иран сумел нанести поражение США и подорвать основы политики Вашингтона в регионе. Об этом, как передает информационное агентство Tasnim , заявил в среду командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

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По его словам, 41 год, прошедший с момента победы исламской революции в Иране, стал временем "стратегических побед нации над врагами". "Иранская нация нанесла поражение основам политики врага в регионе и во всем мире, - отметил Салами. - Иран сумел подорвать мощь США, и сегодня мы можем наблюдать последствия этого угасания американского влияния".

"Пойдя на убийство [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема] Сулеймани, враг пытался компенсировать свои многочисленные поражения и провалы", - подытожил Салами.