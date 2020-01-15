{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Командующий КСИР заявил, что Иран сумел подорвать основы политики США в регионе

Хосейн Салами заявил, что 41 год, прошедший с момента победы исламской революции в Иране, стал временем "стратегических побед нации над врагами"

ТАСС, 15 января. Иран сумел нанести поражение США и подорвать основы политики Вашингтона в регионе. Об этом, как передает информационное агентство Tasnim, заявил в среду командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

На эту тему
Пять дней на грани. Как США и Иран едва не начали новый год с войны

По его словам, 41 год, прошедший с момента победы исламской революции в Иране, стал временем "стратегических побед нации над врагами". "Иранская нация нанесла поражение основам политики врага в регионе и во всем мире, - отметил Салами. - Иран сумел подорвать мощь США, и сегодня мы можем наблюдать последствия этого угасания американского влияния".

"Пойдя на убийство [командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касема] Сулеймани, враг пытался компенсировать свои многочисленные поражения и провалы", - подытожил Салами.

Теги
СШАИранОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
СМИ: в Венесуэле на депутатов от оппозиции напали возле здания парламента
После случившегося лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и его сторонники решили провести собственное выездное "заседание" Национальной ассамблеи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС