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Лидеры Канады и Афганистана обсудили ход расследования авиакатастрофы в Иране

Лидеры двух стран выступили за проведение полного и открытого расследования катастрофы украинского Boeing

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани, обсудив с ним ход расследования крушения в Иране украинского лайнера. Об этом в среду сообщила пресс-служба канадского премьера.

Лидеры двух стран подчеркнули необходимость проведения полного и открытого расследования этой авиакатастрофы. "Также они подчеркнули свою приверженность тесному сотрудничеству в рамках международной группы стран, чьи граждане погибли в катастрофе рейса PS752", - говорится в сообщении. Встреча группы под председательством Канады состоится 16 января в Лондоне.

Кроме того, Трюдо и Гани обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за скорейшую деэскалацию напряженности в регионе.

Ранее глава МИД североамериканской страны Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона. По словам командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, система распознавания ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

Теги
АфганистанКанадаИран
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