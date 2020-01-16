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Расследование по делу Джеффри Эпштейна

AP: власти Виргинских островов США предъявили новые обвинения финансисту Эпштейну

Речь идет об обвинениях в сексуальных преступлениях, контрабанде людей и принуждении несовершеннолетних к работе

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Власти американских Виргинских островов в среду предъявили финансисту Джеффри Эпштейну, который покончил с собой в тюрьме в США, обвинения в сексуальных преступлениях, контрабанде людей и принуждении несовершеннолетних к работе вопреки их воле. Как сообщило агентство Associated Press (AP), генеральная прокуратура Виргинских островов требует возмещения ущерба на сотни миллионов долларов.

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"Иск говорит сам за себя и содержит обвинения, свидетельствующие о склонности к и практике контрабандного провоза, сексуального насилия и подневольного труда молодых женщин и девочек, некоторым из которых было всего 13 лет", - приводит AP слова Дениз Джордж - генпрокурора группы островов в Карибском море, имеющих статус неинкорпорированной территории Соединенных Штатов.

Истец требует конфисковать два острова, которые принадлежали Эпштейну и на которых совершались правонарушения. Стоимость островов в иске оценивается в $86 млн. Движимое и недвижимое имущество финансиста достигает $577 млн. Трастовый фонд, распоряжающийся наследством Эпштейна, расположен на Виргинских островах США.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля прошлого года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа 2019 года самоубийство в тюремной камере.

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СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна
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