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Переговоры о перемирии в Ливии

Al Jazeera: глава ПНС Ливии примет участие в конференции в Берлине

Конференция запланирована на 19 января

ТАСС, 16 января. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж примет участие в конференции по урегулированию ливийского кризиса, проведение которой намечено на 19 января в Берлине. Об этом в четверг сообщил арабский телеканал Al Jazeera.

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По его данным, "глава ПНС Саррадж подтвердил свое участие в берлинской конференции".

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Ожидается, что в ней примут участие представители, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции. Приглашения также были направлены сторонам ливийского конфликта - Сарраджу и командующему Ливийской национальной армии фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Теги
АлжирСШАТурцияОАЭГерманияВеликобританияЕгипетРоссияКитайФранцияЛивияСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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Переговоры о перемирии в Ливии
Хафтар примет участие в берлинской конференции по Ливии
Конференция состоится 19 января
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