Меркель назвала "хорошим известием" готовность Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала готовность командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара соблюдать перемирие в стране. С соответствующим заявлением она выступила в четверг в Берлине после встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"То, что он готов соблюдать перемирие, является хорошим известием", - сказала канцлер.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас встречался в Бенгази с Хафтаром и заявил, что командующий ЛНА готов соблюдать режим перемирия.