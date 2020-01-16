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Переговоры о перемирии в Ливии

Меркель назвала "хорошим известием" готовность Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас встречался с командующим ЛНА и заявил, что Халифа Хафтар готов соблюдать режим перемирия

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала готовность командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара соблюдать перемирие в стране. С соответствующим заявлением она выступила в четверг в Берлине после встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"То, что он готов соблюдать перемирие, является хорошим известием", - сказала канцлер.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас встречался в Бенгази с Хафтаром и заявил, что командующий ЛНА готов соблюдать режим перемирия.

Теги
Меркель, АнгелаЛивияХафтар, ХалифаМаас, ХайкоПереговоры о перемирии в Ливии
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