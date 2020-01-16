Эксперты при Минтрансе США не выявили ошибок в процессе сертификации Boeing 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Группа экспертов при Министерстве транспорта США подтвердила, что самолет американского авиаконцерна Boeing 737 MAX на стадии сертификации не нуждался в дополнительных проверках безопасности со стороны Федерального авиационного управления (ФАУ). Доклад экспертов размещен в четверг на сайте Минтранса США.

В нем отмечается, что ФАУ потребовалось пять лет на то, чтобы выдать самолетам данной модели лицензию на полеты. При этом подчеркивается, что указанный срок является минимально допустимым для подобных проверок. Однако, как указывается в докладе, в случае с 737 MAX столь короткая по меркам самолетостроения проверка была обусловлена тем, что данный самолет был создан не с нуля, а проходил сертификацию в качестве очередной модификации лайнеров семейства Boeing 737.

Эксперты при этом подчеркивают, что даже в случае, если бы ФАУ рассматривало Boeing 737 MAX как новую модель самолета, это лишь незначительно увеличило бы число необходимых проверок его безопасности. В докладе указывается, что специалисты ФАУ на стадии сертификации одобрили принцип работы системы улучшения характеристик маневренности, сбой которой привел к двум авиакатастрофам.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.