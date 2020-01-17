Reuters: МВБ США запросило средства на возведение 434 км стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США направило запрос в Пентагон на возведение 434 км ограждений на границе с Мексикой. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя военного ведомства высокого ранга.

По словам сотрудника, министерство на данный момент оценивает стоимость работ, рассмотрение займет около двух недель. Предыдущие запросы МВБ были частично удовлетворены. При этом представитель не стал говорить о примерном объеме финансирования.

Как сообщила 13 января газета The Washington Post, президент США Дональд Трамп намерен в этом году направить дополнительные $7,2 млрд на сооружение ограждений. Согласно полученным изданием данным внутреннего планирования американской администрации, средства будут направлены на возведение 885 миль (более 1,4 тыс. км) ограждений к весне 2022 года. К концу этого года, в частности, планируется установить участок в штате Аризона стоимостью около $400 млн.

Протяженность американо-мексиканской границы составляет 3,14 тыс. км. На данный момент завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона.