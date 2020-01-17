NYT: Минюст США расследует роль экс-главы ФБР Коми в утечке в СМИ секретного документа

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, проводит расследование с целью установить степень причастности бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми к незаконной передаче журналистам секретной информации о документе якобы российских спецслужб. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По их данным, следователи Минюста проверяют достоверность двух статей о Коми, опубликованных газетами The New York Times и The Washington Post в 2017 году. В публикациях упоминался некий документ российских спецслужб, который якобы получили в свое распоряжение хакеры, работавшие на разведку Нидерландов. Этот документ был передан в распоряжение ФБР, само его существование было засекречено в США, утверждает The New York Times.
По данным источников этой газеты, упомянутый выше документ включал анализ переписки по электронной почте между представителем фонда финансиста Джорджа Сороса "Открытое общество" Леонардо Бенардо и членом нижней палаты Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (от штата Флорида), которая во время предвыборной кампании 2016 года покинула пост председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП) при скандальных обстоятельствах.
Вассерман-Шульц в электронном письме давала понять, что Лоретта Линч, занимавшая на тот момент должность генпрокурора США, не допустит судебного процесса над Хиллари Клинтон за использование личного ящика электронной почты в служебных целях в бытность главой Госдепартамента. Вассерман-Шульц и Бенардо отрицали, что вели электронную переписку, назвав содержание документа дезинформацией со стороны РФ, поясняет газета.
Как утверждает издание, упомянутый выше документ стал ключевым фактором, побудившим Коми в июле 2016 года объявить об отсутствии оснований для предъявления обвинений Клинтон, которая была кандидатом от демократов в президенты США. В октябре того же года ФБР возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. За два дня до выборов президента США директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.
Согласно публикации, Коми опасался, что электронная переписка Вассерман-Шульц и Бенардо будет предана огласке, чтобы дискредитировать Линч и Минюст США. Газета не может однозначно утверждать, был ли секретный документ фальшивкой или нет. The New York Times в статье в апреле 2017 года упоминала данный документ и ссылалась на друга Коми, профессора Колумбийского университета Даниэла Ричмана. Сейчас следователи проверяют, раскрыл ли бывший глава ФБР своему другу содержание секретного материала.
Газета усматривает в действиях Минюста в отношении Коми политическую подоплеку. Обычно расследования или дознания начинаются сразу после публикаций в прессе, а не через несколько лет, как в данном случае, поясняет издание, напоминая о том, что Трамп неоднократно обвинял экс-главу ФБР в утечках и грозил ему тюремным заключением.
Проверка Коми
Генеральный инспектор Минюста США в августе прошлого года признал Коми виновным в нарушении правил ФБР при хранении служебной информации. Речь шла о семи записках, сделанных Коми после встреч с президентом США Дональдом Трампом в период с января по апрель 2017 года. После ухода Коми с поста директора ФБР правоохранительные органы проанализировали эти материалы и пришли к выводу, что содержащаяся в некоторых записках информация носила конфиденциальный характер.
Три документа Коми после отставки оставил в ФБР, а оригиналы еще четырех хранил у себя дома в сейфе. Частью конфиденциальных данных он также поделился со своим другом, профессором Колумбийского университета Даниэлом Ричманом. Через два месяца после отставки главы ФБР Ричман предоставил информацию журналистам The New York Times.
Трамп отправил Коми в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой.
Скандал среди демократов
В 2016 году сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.
Выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб Сандерсу. В результате разразившегося скандала Вассерман-Шульц ушла в отставку с поста председателя НКДП.
Это обстоятельство не повлияло на исход всеобщих выборов. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперница Клинтон - 227 голосами. При этом по числу голосов избирателей Клинтон опередила республиканца в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов.