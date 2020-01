NYT: Минюст США расследует роль экс-главы ФБР Коми в утечке в СМИ секретного документа

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, проводит расследование с целью установить степень причастности бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми к незаконной передаче журналистам секретной информации о документе якобы российских спецслужб. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По их данным, следователи Минюста проверяют достоверность двух статей о Коми, опубликованных газетами The New York Times и The Washington Post в 2017 году. В публикациях упоминался некий документ российских спецслужб, который якобы получили в свое распоряжение хакеры, работавшие на разведку Нидерландов. Этот документ был передан в распоряжение ФБР, само его существование было засекречено в США, утверждает The New York Times.

По данным источников этой газеты, упомянутый выше документ включал анализ переписки по электронной почте между представителем фонда финансиста Джорджа Сороса "Открытое общество" Леонардо Бенардо и членом нижней палаты Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц (от штата Флорида), которая во время предвыборной кампании 2016 года покинула пост председателя Национального комитета Демократической партии (НКДП) при скандальных обстоятельствах.

Вассерман-Шульц в электронном письме давала понять, что Лоретта Линч, занимавшая на тот момент должность генпрокурора США, не допустит судебного процесса над Хиллари Клинтон за использование личного ящика электронной почты в служебных целях в бытность главой Госдепартамента. Вассерман-Шульц и Бенардо отрицали, что вели электронную переписку, назвав содержание документа дезинформацией со стороны РФ, поясняет газета.

Как утверждает издание, упомянутый выше документ стал ключевым фактором, побудившим Коми в июле 2016 года объявить об отсутствии оснований для предъявления обвинений Клинтон, которая была кандидатом от демократов в президенты США. В октябре того же года ФБР возобновило это расследование в свете появления новых обстоятельств. За два дня до выборов президента США директор ФБР объявил, что дополнительная проверка окончена, а вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

Согласно публикации, Коми опасался, что электронная переписка Вассерман-Шульц и Бенардо будет предана огласке, чтобы дискредитировать Линч и Минюст США. Газета не может однозначно утверждать, был ли секретный документ фальшивкой или нет. The New York Times в статье в апреле 2017 года упоминала данный документ и ссылалась на друга Коми, профессора Колумбийского университета Даниэла Ричмана. Сейчас следователи проверяют, раскрыл ли бывший глава ФБР своему другу содержание секретного материала.

Газета усматривает в действиях Минюста в отношении Коми политическую подоплеку. Обычно расследования или дознания начинаются сразу после публикаций в прессе, а не через несколько лет, как в данном случае, поясняет издание, напоминая о том, что Трамп неоднократно обвинял экс-главу ФБР в утечках и грозил ему тюремным заключением.

Проверка Коми

Генеральный инспектор Минюста США в августе прошлого года признал Коми виновным в нарушении правил ФБР при хранении служебной информации. Речь шла о семи записках, сделанных Коми после встреч с президентом США Дональдом Трампом в период с января по апрель 2017 года. После ухода Коми с поста директора ФБР правоохранительные органы проанализировали эти материалы и пришли к выводу, что содержащаяся в некоторых записках информация носила конфиденциальный характер.