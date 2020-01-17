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СМИ: в городах Ирана прошли акции против США в поддержку действующей власти

Участники акций вышли с портретами руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи, а также с антиамериканскими плакатами

ТЕГЕРАН, 17 января. /ТАСС/. Антиамериканские акции в поддержку действующих властей прошли в пятницу во многих городах Ирана. Репортажи из разных частей страны транслировало государственное телевидение Ирана.

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В частности, демонстрации прошли в Мешхеде, Казвине, Кермане, Ахвазе и других городах. Участники митингов вышли с портретами руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи, а также с антиамериканскими плакатами. Кроме того, многие несли в руках изображения убитого американскими ВС командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Акции стали реакцией на проповедь Хаменеи. Духовный лидер выступил с пятничной проповедью впервые за последние восемь лет. В ходе своей речи политик обвинил США в трусости в связи с гибелью Сулеймани, призвал не доверять Европе, а также заявил о необходимости продолжать расследование в отношении катастрофы украинского самолета.

Теги
СШАИранХаменеи, Али
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