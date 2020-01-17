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Формирование правительства России
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Помпео: перестановки в правительстве РФ вряд ли приведут к изменению подхода США к стране

Госсекретарь США заявил, что Вашингтону необходимо "провести оценки того, как все разыграется"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Перестановки в российском правительстве, вероятно, не приведут к изменению тех действий, которые предпринимает Вашингтон в отношении Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью журналисту Тони Катцу, его стенограмму распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

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"Нам нужно провести оценки того, как это все разыграется", - сказал шеф американской дипломатии. "Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторых перестановок, которые имеют место в российском правительстве", - констатировал он.

После оглашения Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев заявил, что правительство подает в отставку. Он добавил, что считает это решение правильным в контексте предложенных главой государства изменений в конституцию. Путин отставку кабмина принял, назначил Медведева и. о. премьера и выдвинул на пост нового председателя правительства главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Формирование правительства России
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