{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

В Белом доме считают, что обвинения в адрес Трампа могут нанести значительный ущерб стране

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм призвала Конгресс прекратить такие "сфабрикованные политические расследования" и обратить внимание на работу американского народа

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Статьи обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента могут нанести стране и ее институтам значительный ущерб. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

На эту тему
Импичмент, акт второй: дело Трампа передали в Сенат

"Утвержденные демократами из Палаты представителей [Конгресса США] статьи [обвинений в рамках] импичмента угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб нашим институтам и нашей стране. Президент рассчитывает на завершение этого предвзятого и неконституционного импичмента. Конгрессу пора обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования", - отметила Гришэм.

Она также назвала имена юристов, которые будут защищать Трампа на разбирательстве в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента. В их число вошли бывшие прокуроры, которые расследовали скандал с участием экс-президента США Билла Клинтона, Кеннет Старр и Роберт Рэй, личный адвокат президента Джейн Раскин, специальный советник Трампа и бывший генпрокурор Флориды Пэм Бонди, почетный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц, представлявший ранее в судах Трампа Эрик Гершман. Команду возглавят юрисконсульты Белого дома Пэт Сиполоуни и Джей Секьюлоу.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого и уверен, что эта команда будет защищать его, избирателей и нашу демократию от безосновательного и нелегитимного импичмента", - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Моралес назвал четырех потенциальных кандидатов в президенты Боливии от своей партии
Речь идет об экс-главе МИД страны Диего Пари, его предшественнике Давиде Чокеуанке, бывшем министре экономики Луисе Арсе и вице-президенте шести федераций производителей коки Андронико Родригесе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС