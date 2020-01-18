В Белом доме считают, что обвинения в адрес Трампа могут нанести значительный ущерб стране

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Статьи обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента могут нанести стране и ее институтам значительный ущерб. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Утвержденные демократами из Палаты представителей [Конгресса США] статьи [обвинений в рамках] импичмента угрожают нанести значительный и долгосрочный ущерб нашим институтам и нашей стране. Президент рассчитывает на завершение этого предвзятого и неконституционного импичмента. Конгрессу пора обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования", - отметила Гришэм.

Она также назвала имена юристов, которые будут защищать Трампа на разбирательстве в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента. В их число вошли бывшие прокуроры, которые расследовали скандал с участием экс-президента США Билла Клинтона, Кеннет Старр и Роберт Рэй, личный адвокат президента Джейн Раскин, специальный советник Трампа и бывший генпрокурор Флориды Пэм Бонди, почетный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц, представлявший ранее в судах Трампа Эрик Гершман. Команду возглавят юрисконсульты Белого дома Пэт Сиполоуни и Джей Секьюлоу.

"Президент Трамп не сделал ничего плохого и уверен, что эта команда будет защищать его, избирателей и нашу демократию от безосновательного и нелегитимного импичмента", - подчеркнула пресс-секретарь главы государства.