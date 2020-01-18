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СМИ: армия Ливана установила контроль над центром Бейрута после уличных столкновений

В ходе столкновений пострадали десятки активистов

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Механизированные патрули ливанской армии блокировали все проезды в центральные районы Бейрута после вспыхнувших там столкновений между полицейскими и активистами протестного движения. Как передал в субботу телеканал LBC, военнослужащие получили приказ взять под контроль ситуацию в городе после обращения президента Ливана Мишеля Ауна к вооруженным силам республики.

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"Я призываю армию и силы безопасности восстановить спокойствие в центре столицы и обеспечить охрану государственных учреждений и коммерческих структур", - заявил Аун. Глава государства призвал также защитить мирных демонстрантов и оградить их от бесчинствующих элементов, которые устроили беспорядки в центре Бейрута.

Как сообщил представитель Ливанского общества Красного Креста, в ходе уличных столкновений пострадали десятки активистов: 65 из них были доставлены в больницы, еще свыше 100 оказана помощь на месте.

Ранее подразделения по борьбе с беспорядками применили водяные пушки и гранаты со слезоточивым газом против толпы агрессивно настроенной молодежи в районе Пляс Этуаль, где находится парламентский дворец. Демонстранты пытались прорваться на площадь, что потребовать роспуска законодательного органа власти. Уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами, бутылками с зажигательной смесью и острыми предметами. В результате порядка 60 полицейских получили ранения, нанесен урон патрульным машинам.

Новая волна уличных акций в Бейруте началась во вторник после того, как лидеры протестующих объявили о переходе к кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги.

Продолжающиеся в Ливане третий месяц массовые акции протеста привели к отставке 29 октября прошлого года главы коалиционного правительства Саада Харири. Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет экс-министру образования Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов парламента. Назначение нового премьера, однако, не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются роспуска высшего законодательного органа и проведения досрочных выборов.

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