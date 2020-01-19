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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Тегеране допустили "серьезные изменения" в отношениях с МАГАТЭ

Такое решение может последовать при "несправедливых действиях Европы", отметил спикер парламента Ирана Али Лариджани

ТАСС, 19 января. Тегеран может серьезно изменить свои отношения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), если европейские страны будут неверно, с точки зрения Тегерана, использовать Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как передало иранское агентство Tasnim, заявил в воскресенье председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

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"Если три европейские страны [Великобритания, Франция, ФРГ] будут принимать несправедливые меры при использовании Механизма урегулирования споров в ядерном соглашении, Иран примет серьезное решение по отношению к сотрудничеству с МАГАТЭ", - отметил спикер иранского парламента.

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Теги
ИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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