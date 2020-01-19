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Переговоры о перемирии в Ливии

Канцелярия президента Египта: США заинтересованы в усилении координации с Каиром по Ливии

Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео подчеркнул, что "не существует иного способа разрешения ливийского кризиса, кроме как путем всеобъемлющего урегулирования"

КАИР, 19 января. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и госсекретарь США Майкл Помпео провели в воскресенье переговоры в Берлине перед началом международной конференции по урегулированию в Ливии. Об этом сообщил официальный представитель главы египетского государства Бассам Рады, передает новостной портал Al Ahram.

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По его словам, ас-Сиси на встрече подчеркнул, что "не существует иного способа разрешения ливийского кризиса, кроме как путем всеобъемлющего урегулирования, которое включает все аспекты - политические, экономические, а также вопросы безопасности - и предлагает четкие и конкретные пути их решений". "Должны быть сформулированы четкие механизмы, которые получат одобрение и желание их осуществлять", - подчеркнул президент.

Как отметил Рады, "Помпео выразил стремление Соединенных Штатов усилить совместную координацию с Египтом по ливийскому вопросу в свете политического веса Египта на региональной арене и опыта работы с ливийским досье".

Кроме того, по информации ливийского портала Afrigatenews, на полях берлинской конференции в воскресенье провели переговоры главы МИД Египта и Италии Самех Шукри и Луиджи Ди Майо, которые "обсудили способы достижения всеобъемлющего урегулирования в Ливии с учетом всех аспектов кризиса и возможности устранения препятствий на этом пути".

Теги
СШАГерманияИталияЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Помпео, Майкл (Майк)Ди Майо, ЛуиджиПереговоры о перемирии в Ливии
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