Повышенные меры безопасности и прогнозы СМИ. В Берлине открывается конференция по Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Международная конференция по Ливии в Берлине открывается во второй половине дня, однако ее предположительные итоги уже активно обсуждаются, в основном, представителями СМИ, собравшимися в пресс-центре. Распространению догадок и предположений способствует то обстоятельство, что конференция проходит в почти полностью закрытом формате, и получить какую-либо достоверную информацию от участников крайне сложно.

Предпринятые немецкой стороной меры предосторожности понятны: в конференции участвует целый ряд мировых лидеров, среди которых президент России Владимир Путин. При этом в Ливии продолжается внутренний вооруженный конфликт. Активные боевые действия под Триполи удалось приостановить только 12 января благодаря призыву к перемирию со стороны российского лидера и президента Турции Тайипа Эрдогана.

В районе берлинского аэропорта Тегель, куда прибывают делегации, перекрыты целые улицы. Даже пресс-центр находится на расстоянии примерно одного километра от места проведения конференции - Ведомства федерального канцлера ФРГ.

Для освещения конференции, по данным организаторов, аккредитовались около 800 журналистов. Многие из них собрались в пресс-центре, другие дежурят поблизости от Ведомства канцлера, кто-то снимает прибытие кортежей. Встретить участников пытаются и представители многочисленных ближневосточных диаспор в Берлине. Приехавшего в столицу Германии президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси его соотечественники приветствовали песнями и танцами, в воскресенье схожую встречу организовали Эрдогану сторонники турецкого президента.

Представители прессы различных стран в отсутствие возможности для прямых контактов с участниками активно стоят догадки и предположения.

Осторожные прогнозы

Проект итогового коммюнике ранее уже стал известен прессе. Его основным содержанием, как ожидается, должно стать установление устойчивого режима прекращения огня и создание механизма, обеспечивающего мониторинг перемирия. Главный вопрос, который обсуждается среди прессы, заключается в том, готовы ли будут принять его стороны. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар уже не стал подписывать итоговый документ ливийских переговоров в Москве 13 января, поэтому его готовность пойти на соглашение в Берлине вызывает сомнения среди представителей СМИ. Другой проблемой многие видят большое количество участников, представляющих различные страны, каждая из которых имеет свои интересы в ливийском конфликте. "Запад не даст России и Турции сыграть основную роль в установлении мира в Ливии после того, как они сделали это в Сирии", - считает один из арабских журналистов.