Повышенные меры безопасности и прогнозы СМИ. В Берлине открывается конференция по Ливии

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Международная конференция по Ливии в Берлине открывается во второй половине дня, однако ее предположительные итоги уже активно обсуждаются, в основном, представителями СМИ, собравшимися в пресс-центре. Распространению догадок и предположений способствует то обстоятельство, что конференция проходит в почти полностью закрытом формате, и получить какую-либо достоверную информацию от участников крайне сложно.
Предпринятые немецкой стороной меры предосторожности понятны: в конференции участвует целый ряд мировых лидеров, среди которых президент России Владимир Путин. При этом в Ливии продолжается внутренний вооруженный конфликт. Активные боевые действия под Триполи удалось приостановить только 12 января благодаря призыву к перемирию со стороны российского лидера и президента Турции Тайипа Эрдогана.
В районе берлинского аэропорта Тегель, куда прибывают делегации, перекрыты целые улицы. Даже пресс-центр находится на расстоянии примерно одного километра от места проведения конференции - Ведомства федерального канцлера ФРГ.
Для освещения конференции, по данным организаторов, аккредитовались около 800 журналистов. Многие из них собрались в пресс-центре, другие дежурят поблизости от Ведомства канцлера, кто-то снимает прибытие кортежей. Встретить участников пытаются и представители многочисленных ближневосточных диаспор в Берлине. Приехавшего в столицу Германии президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси его соотечественники приветствовали песнями и танцами, в воскресенье схожую встречу организовали Эрдогану сторонники турецкого президента.
Представители прессы различных стран в отсутствие возможности для прямых контактов с участниками активно стоят догадки и предположения.
Осторожные прогнозы
Проект итогового коммюнике ранее уже стал известен прессе. Его основным содержанием, как ожидается, должно стать установление устойчивого режима прекращения огня и создание механизма, обеспечивающего мониторинг перемирия. Главный вопрос, который обсуждается среди прессы, заключается в том, готовы ли будут принять его стороны. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар уже не стал подписывать итоговый документ ливийских переговоров в Москве 13 января, поэтому его готовность пойти на соглашение в Берлине вызывает сомнения среди представителей СМИ. Другой проблемой многие видят большое количество участников, представляющих различные страны, каждая из которых имеет свои интересы в ливийском конфликте. "Запад не даст России и Турции сыграть основную роль в установлении мира в Ливии после того, как они сделали это в Сирии", - считает один из арабских журналистов.
Источник ТАСС в Ливийской национальной армии (ЛНА) при этом настаивает, что проблема заключается в неготовности Правительства национального согласия (ПНС) прислушаться к требованиям фельдмаршала. "Большинство членов ополчений, защищающих Триполи, составляют террористы "Аль-Каиды" и ИГ (запрещенные в РФ террористические группировки). Для достижения мира и начала политического процесса они должны быть распущены. Также должно быть прекращено действие соглашения о военной помощи ПНС с Турцией. Турция уже отправляет в Ливию боевиков из Сирии", - сказал ТАСС собеседник.
На фоне противоречий между ПНС и ЛНА ряд собеседников ТАСС среди участников конференции высказали умеренные ожидания от ее результатов. "Режим прекращения огня в основном соблюдается. Главной задачей сейчас является подтверждение этого факта "на бумаге", организация мониторинга этого процесса под эгидой ООН. Состав участвующих в мониторинге стран предстоит определить", - сказал источник в одной из делегаций, воздержавшись от прогнозов относительно перспектив запуска политического процесса.
Другой источник, близкий к ООН, которую на конференции представляет генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш, высказался в еще более умеренном ключе. "Наша задача сейчас - не найти решение ливийского конфликта, а показать, что международное сообщество привержено его урегулированию и готово поддерживать ливийские стороны в поиске согласия", - сказал собеседник.