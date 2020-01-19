Афины дадут официальную оценку берлинской конференции по Ливии после встречи глав МИД ЕС

АФИНЫ, 20 января. /ТАСС/. Греция положительно оценивает приверженность участников берлинской конференции политическому решению ливийской проблемы и обязательство всех сторон соблюдать эмбарго на поставки оружия. Об этом сообщило в воскресенье вечером Афинское Македонское агентство новостей со ссылкой на греческие правительственные источники.

"Хорошо, что берлинская конференция подтвердила свою приверженность поиску политического решения ливийской проблемы. Положительным является также обязательство всех сторон соблюдать эмбарго на поставки оружия", - подчеркнули источники в греческом правительстве.

"Официальная позиция греческой стороны будет завтра (в понедельник - прим. ТАСС) после завершения совета [ЕС] по иностранным делам, в котором примет участие министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. Как ожидается, там будет представлена полная информация о результатах конференции", - отметили источники.

Конференция по мирному урегулированию в Ливии завершилась в Берлине в воскресенье принятием итогового документа. В нем участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела страны, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти десять лет назад.

Греция не была приглашена на берлинскую конференцию, хотя и настаивала, что должна в ней участвовать. При этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пригрозил 16 января, что Греция наложит вето на политическое решение по Ливии, которое, возможно, будет принято на международной конференции в Берлине, перед его вынесением на саммит Евросоюза, если не будет отменен меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Однако ФРГ заявила Греции, что вопрос о разграничении морских зон на берлинской конференции обсуждаться не будет, поэтому пока не ясно, как Афины собираются теперь реагировать на решение данного форума.

Меморандумы между Анкарой и Триполи

В конце прошлого года отношения Греции и Турции резко обострились из-за подписанного в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. Греция называет его недействительным и лишенным юридической силы. МИД Греции объявил посла Ливии в Греции персоной нон грата из-за этого документа, и ему пришлось покинуть страну. По оценке греческого МИД, документ, в котором определены координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ) Турции и Ливии, лишает шельфа и ИЭЗ греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией.

Для Греции это критически важный вопрос, и местные обозреватели опасаются, что из-за претензий Анкары на морские зоны вокруг греческих островов между двумя странами может возникнуть вооруженный инцидент.