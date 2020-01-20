{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ереване сторонники владельца канала TV5 провели акцию протеста, требуя его освобождения

Сын арестованного второго президента страны Роберта Кочаряна заявил, что власти взяли "под прицел" конкретные СМИ

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Около 100 сторонников арестованного владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, который обвиняется в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, в понедельник устроили в Ереване акцию протеста у здания Апелляционного суда с требованием его освобождения. Демонстрацию транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Есть две причины, по которым Армен Тавадян находится под арестом: во-первых, власти взяли "под прицел" конкретные СМИ, в том числе и TV5, а во-вторых, он является нашим другом и соратником, что также стало поводом для его ареста", - заявил журналистам участвовавший в акции протеста Левон Кочарян, сын арестованного второго президента страны Роберта Кочаряна.

Тавадян был задержан 24 декабря по решению Специальной следственной службы Армении. Полиция страны распространила заявление о том, что один из сторонников бывшего президента республики Кочаряна, арестованного в рамках указанного дела, попытался подкупить свидетеля, чтобы тот дал выгодные им показания во время судебного разбирательства. TV5 является одним из ведущих телеканалов Армении, который выступает с критикой в адрес нынешних властей страны.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
Армения
Реклама на ТАСС
Китай выступил против политизации вопроса о распространении сетей 5G за рубежом
Министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй назвал преувеличением разговоры о влиянии технологий его страны на национальную безопасность других государств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС