В Ереване сторонники владельца канала TV5 провели акцию протеста, требуя его освобождения

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Около 100 сторонников арестованного владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна, который обвиняется в попытке подкупа свидетеля по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, в понедельник устроили в Ереване акцию протеста у здания Апелляционного суда с требованием его освобождения. Демонстрацию транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Есть две причины, по которым Армен Тавадян находится под арестом: во-первых, власти взяли "под прицел" конкретные СМИ, в том числе и TV5, а во-вторых, он является нашим другом и соратником, что также стало поводом для его ареста", - заявил журналистам участвовавший в акции протеста Левон Кочарян, сын арестованного второго президента страны Роберта Кочаряна.

Тавадян был задержан 24 декабря по решению Специальной следственной службы Армении. Полиция страны распространила заявление о том, что один из сторонников бывшего президента республики Кочаряна, арестованного в рамках указанного дела, попытался подкупить свидетеля, чтобы тот дал выгодные им показания во время судебного разбирательства. TV5 является одним из ведущих телеканалов Армении, который выступает с критикой в адрес нынешних властей страны.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.