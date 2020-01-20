На повторные выборы президента Абхазии потребуется порядка 15 млн рублей

СУХУМ, 20 января. /ТАСС/. Повторные выборы президента Абхазии, назначенные на 22 марта, обойдутся в 15 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в Центральной избирательной комиссии республики.

Выборы президента Абхазии проводятся в связи с отставкой 12 января после четырехдневных акций протеста оппозиции главы республики Рауля Хаджимбы. Парламент 13 января назначил и.о. президента премьер-министра Валерия Бганбу.

"По смете на повторные выборы президента потребуется порядка 15 млн рублей", - сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Он отметил, что с 22 января по 11 февраля будет проходить регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии.

"ЦИК готов к этой работе. У нас ведется текущая работа в рамках законодательства, мы должны <...> по базе данных МВД проверить списки избирателей и многое другое", - уточнил Гогия, добавив, что, по данным Минюста, правом выдвижения кандидатов обладают 10 политических партий Абхазии.

О регистрации кандидатов

В соответствии с местным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней до выборов. Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям и группам избирателей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции, а при выдвижении кандидата от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее 10 человек, которая проходит регистрацию в ЦИК. Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей, независимо от места проживания на территории Абхазии.

Президентом Абхазии может быть избран гражданин республики абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 лет и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий на территории страны не менее пяти последних перед днем выборов лет.

Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть президентом Абхазии не более двух сроков подряд.