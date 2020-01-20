СМИ: три политика могут быть выдвинуты на пост премьер-министра Ирака

ТАСС, 20 января. Три иракских политика претендуют на то, чтобы занять кресло премьер-министра республики на фоне усиливающихся столкновений между полицией и демонстрантами в Багдаде. Как сообщил в понедельник телеканал Al Hadath, на пост главы кабинета могут быть выдвинуты глава иракской спецслужбы Мустафа аль-Казыми, руководитель Консультативного Совета при президенте Ирака Али аш-Шукри и бывший министр коммуникаций Тауфик Аллауи.