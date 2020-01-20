Постпред при ООН: Германия организует новые встречи по урегулированию в Ливии

ООН, 20 января. /ТАСС/. Германия планирует проведение новых международных встреч по ливийскому урегулированию. Об этом этом заявил в понедельник журналистам постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

"Германия продолжит поддерживать этот процесс. Это не было единичным мероприятием. Будет ряд новых встреч по продолжению этого процесса", - сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что конференция по Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, стала лишь первым шагом по урегулированию конфликта, за ней последуют другие встречи. Так, по его словам, в начале февраля состоится встреча на уровне министров иностранных дел. При этом Маас не уточнил, какие страны примут участие и где пройдет встреча.