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Переговоры о перемирии в Ливии

Постпред при ООН: Германия организует новые встречи по урегулированию в Ливии

ФРГ продолжит поддерживать этот процесс, отметил Кристоф Хойсген

ООН, 20 января. /ТАСС/. Германия планирует проведение новых международных встреч по ливийскому урегулированию. Об этом этом заявил в понедельник журналистам постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

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"Германия продолжит поддерживать этот процесс. Это не было единичным мероприятием. Будет ряд новых встреч по продолжению этого процесса", - сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что конференция по Ливии, которая прошла в Берлине в воскресенье, стала лишь первым шагом по урегулированию конфликта, за ней последуют другие встречи. Так, по его словам, в начале февраля состоится встреча на уровне министров иностранных дел. При этом Маас не уточнил, какие страны примут участие и где пройдет встреча.

Теги
ГерманияЛивияМаас, ХайкоПереговоры о перемирии в Ливии
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